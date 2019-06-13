Москва, 13 июня, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский постоянно говорит о том, что его страна должна вступить в НАТО, а это означает, что Украина должна стать враждебным России государством, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 13 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Новый президент Украины постоянно говорит, что Украина должна вступить в НАТО, а это означает, что Украина должна стать враждебным России государством, — сказал Шахназаров. — Поэтому, конечно, время идёт, всё меняется. В средние века Украина шла к объединению с Россией, шла тяжело, и это продолжалось 150 лет. В данной ситуации президент РФ очень умело и правильно ставит вопрос. Но он не ставит сроков. В данной ситуации мяч всё равно на стороне Украины. РФ давно демонстрировала готовность для налаживания отношений, но пока мы не видим никаких сигналов с той стороны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» выразил надежду на способность нового руководства Украины восстановить братские российско-украинские отношения.

Восстановление отношений произошло бы даже при прежней украинской власти, уверен Путин, «с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счёт украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом».