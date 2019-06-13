Москва, 13 июня, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Вице-премьер России Татьяна Голикова констатировала, что многодетные семьи и семьи с детьми составляют существенную долю в структуре бедности в стране. При этом больше половины многодетных семей находятся за чертой бедности. Об этом Голикова заявила сегодня, 13 июня.

Павел Петрович Чистяков. Нищие дети. 1861

«Все регионы, безусловно, объединяет одна проблема на сегодняшний день: наиболее бедными являются семьи с детьми, в особенности многодетные семьи. 51% из них находятся за чертой бедности», — сказала вице-премьер.

Она отметила, что в 2018 году социальный контракт получили 309 тыс. семей в регионах России, однако эффект он дал только в трети случаев. Также Голикова напомнила, что в настоящее время такая поддержка реализуется только на региональном уровне, а на федеральном она заработает только в 2020 году.

Стоит отметить, что ещё в мае 2018 года министр труда и социальной защиты России Максим Топилин говорил, что семьи с детьми составляют 70% тех, чьи доходы находятся ниже уровня прожиточного минимума.