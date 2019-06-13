Москва, 13 июня, 2019, 15:46 — ИА Регнум. В России выделено 15,017 млрд рублей на строительство и реконструкцию спортивных объектов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Средства выделены Министерству спорта РФ для подготовки сборных команд, на строительство двух федеральных спортивно-тренировочных центров и реконструкцию 14 объектов для подготовки спортсменов.

Выделенная сумма распределена на три года — с 2019 по 2022 год. Минспорт получит в 2019 году — 2,91 млрд рублей, в 2020 году — 4,66 млрд рублей, в 2021 году — 5,31 млрд рублей, в 2022 году — 2,12 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ распределило в 2018 году субсидии на строительство спортивных объектов. Регионы России получили 3,3 млрд рублей на строительство спортобъектов.

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