Каир, 13 июня, 2019, 15:06 — ИА Регнум. 12 июня министерство финансов Египта заявило, что Суэцкий канал принес государственной казне в 2018/2019 финансовом году рекордные 4,5 млрд долларов. Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

M.government.ru Суэцкий канал

В заявлении говорится, что министерство не стало включать расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание канала, размеры финансирования инвестиционных планов, расширения и многих других проектов, обслуживающих национальную экономику, в статистику.

Общая выручка от использования Суэцкого канала значительно выросла, достигнув в финансовом 2018/2019 году рекордных 4,5 млрд долларов по сравнению с 2,7 млрд долларов выручки два года назад.