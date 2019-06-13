Курск, 13 июня, 2019, 13:47 — ИА Регнум. В Курске 12 июня прошли празднования Дня Россия и 85-летия образования региона. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в областном центре к праздникам и приурочили торжественное собрание, фестиваль гостеприимства, парад дружбы, концерт и фейерверк.

Adm.rkursk.ru «Парад дружбы»

День образования Курской области отмечают 13 июня, однако в 2019 году праздники было решено объединить. В Драматическом театре на торжественном собрании врио главы региона Роман Старовойт поздравил курян и рассказал, что в области в социальную сферу направят дополнительные средства. Он также вручил гостям собрания областные награды, а юным курянам — паспорта.

«Куряне очень трудолюбивые и честные люди. Мы сегодня имеем очень хорошую базу для дальнейшего развития. Я подписал закон Курской области о корректировке бюджета на текущий год. Первое полугодие показало, что региону удалось дополнительно заработать 5,5 млрд рублей. Деньги направим на особо нуждающиеся социальные направления. Если мы и дальше будем работать такими же темпами, то это позволит к концу года извлечь дополнительную прибыль и направить ее в экономику нашего края», — заявил Старовойт.

На Театральной площади в рамках фестиваля курского гостеприимства «Соловушка» развернулись «подворья» — районы и городские округа представили на ярмарке свою продукцию. От Театральной площади до Курского государственного цирка прошёл «Парад дружбы». В шествии приняли участие байкеры, члены клуба любителей ретро-автомобилей, участники творческих коллективов, цирковые артисты, делегации районов и городов, представители общественных объединений, национальных общин и иностранные студенты. Затем на площади прошёл концерт и огненное шоу, а завершилось торжество фейерверком.

Торжества продолжались до позднего вечера. Для курян и гостей края организовали концерт, огненное шоу и праздничный фейерверк.