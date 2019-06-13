Москва, 13 июня, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Тема свалок вокруг крупных городов России становится острее с каждым годом по мере роста потребления и увеличения численности жителей мегаполисов. Рано или поздно здесь нужно будет менять сам подход, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Сегодня активно осуждается тема возможности роста тарифов на вывоз мусора в России за счет необходимости включения туда средств для рекультивации земли под мусорными полигонами.

«В рабочей группе Госсовета по экологии считают, что даже если удастся внести в законодательство необходимые изменения, рост тарифов не превысит 5%. Это может не понравиться населению, для которого траты на коммунальные услуги и так являются довольно высокими, и уже не нравится Минприроды РФ», — считает эксперт.

На самом деле, с мусорными полигонами все равно надо что-то решать, нравится это кому-то или нет. Но это невозможно будет сделать за счет кошелька граждан — государство должно начать решать проблему с головы, а не с хвоста, как обычно.

По её мнению, переполненность полигонов в России — это симптом, а сама «болезнь» в том, что долгие годы никто и не занимался сортировкой, переработкой, оптимизацией мусорного бизнеса.

«Бытовые отходы просто собирались и вывозились, хотя западная практика давно показывает, что и здесь есть чем заняться — разобрать, переработать, использовать повторно или утилизировать окончательно.

Россия лет на 25 отстает от разных стран в плане бережного отношения к земле и взвешенного — к отходам. Ничего не нужно придумывать заново, можно просто перенять опыт», — полагает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, затраты на рекультивацию полигонов могут включить в тариф на сбор мусора, что приведет к увеличению платежей примерно на 5%.

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