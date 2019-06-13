Дзержинск, Нижегородская область, 13 июня, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности руководителя ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Александр Меркин сообщил, что жертв удалось избежать, поскольку это был выходной день и никаких работ на предприятии не производили. Взрывы мог спровоцировать дождь. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

52.mchs.gov.ru Спасатели на месте происшествия в Дзержинске

"Никаких погрузочно-разгрузочных работ не велось. В этом случае мы бы точно имели бы жертвы. Инцидент произошел, когда на складе никого не было», — утверждает Меркин.

Он уточнил, что взрывы могли произойти из-за дождя, который прошел 31 мая.

«Перед инцидентом у нас был мощный дождь. Рядом со складами хранится алюминий. Значит, алюминий с водой при большом соприкосновении дает сильный разогрев. Его может хватить для того, чтобы загорелась трава», — пояснил руководитель предприятия.

Действительно, вечером 31 мая в Дзержинске был дождь, но проходил ли он непосредственно на территории завода — неизвестно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июня на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. Площадь пожара составила 800 кв. метров непосредственно на площадке завода и 400 кв. метров в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных. По словам замминистра МЧС Виктора Яцуценко, после инцидента за медицинской помощью обратились 116 человек, 18 из которых госпитализированы. В настоящее время на лечении остаются шесть человек. Всем госпитализированным выплатили компенсации в размере 150 тыс. рублей.

Взрывной волной повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах из 33 — 131 окно.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»). Также расследованием причин взрывов занимается специальная комиссия АО «Спецхимия». Накануне стало известно, что к расследованию причин аварии подключилось Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

По словам главы МЧС России Евгения Зиничева, ещё 4 апреля на данном заводе произошла похожая ситуация — сдетонировали взрывчатые вещества с последующим разрушением производственного здания.

Тогда же была проведена комплексная проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности. Проверка выявила 35 нарушений, было вручено предписание по их устранению. Был установлен срок устранения нарушений — до 26 августа.