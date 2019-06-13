Москва, 13 июня, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Идею Председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса о новом углеродном налоге нужно отложить на неопределённое время, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«Таким налогом могут облагаться товары, которые произведены с превышением норм выброса CO2. По словам Чубайса, в России пока не разобрались с правилами измерения выбросов СО2, поэтому налоговая ставка должна быть минимальной, символической», — пояснил эксперт.

Проблема экологии в России долгое время была не очень актуальной. Дело в том, что в начале 90-х промышленное производство снизилось примерно в два раза, и, соответственно, уменьшился и размер вредных выбросов.

«Однако сейчас, когда промышленное производство восстановилось и превышает советский уровень, данная история становится актуальной и для России.

Вместе с тем экономический рост в России слабый, негативно сказывается повышение НДС, поэтому стоит всё же идею Чубайса отложить в долгий ящик. Так сказать, до лучших времен», — считает Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что в России необходимо ввести углеродный налог, так как это нужно для подготовки ратификации Парижского соглашения по климату.

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