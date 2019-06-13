Москва, 13 июня, 2019, 11:11 — ИА Регнум. В Госдуме осудили использование банками нового инструмента, позволяющего блокировать счета клиентов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

Квентин Массейс. Кредитор с женой (фрагмент). 1514

«Банковская система все более открыто демонстрирует свой изначальный ростовщически-грабительский характер», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Банки начали блокировать счета и вклады клиентов, которые отказываются сообщать, на что тратят снятые деньги, а также не объясняют источник средств на открытие вклада. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ.

В кредитных организация объясняют, что действуют в рамках «антиотмывочного» закона № 115, который, в частности, обязывает проверять все операции на сумму от 600 тыс. рублей.

Отметим, что речь идет о вкладах для корпоративных клиентов — такой вклад можно получить переводом в другой банк или по доверенности.