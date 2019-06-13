Москва, 13 июня, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ поддерживает концепцию законопроекта о продаже алкоголя и табачных изделий только в специализированных магазинах. Об этом говорится в проекте официального отзыва правительства на законопроект, пишут 13 июня «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

По словам источника в Минздраве, позиция ведомства в отношении мер по снижению потребления спиртного и табака остается последовательной и основана на научных данных. Эксперты полагают, что близость точек продажи табака и алкоголя к потребителю, их распространенность повышают потребление этих продуктов, пояснил собеседник газеты.

Вместе с тем в Минздраве полагают, что поправки, касающиеся организации специализированной розницы должны быть внесены не в закон о торговле с его лишь общими требованиями, а в отраслевые нормативные акты. В пресс-службе ведомства отказались комментировать проект отзыва до определения официальной позиции правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Госдуму РФ был внесен законопроект, разработанный депутатом Госдумы Андреем Свинцовым (ЛДПР). В нем предлагается продавать алкогольную и табачную продукцию исключительно в специализированных магазинах, доступ в которые разрешен только совершеннолетним. Работать в ночное время такие магазины не будут.

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