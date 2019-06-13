Мухоршибирский район, Бурятия, 13 июня, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Одной из наиболее актуальных проблем фермеров Мухоршибирского района Бурятии стали волки. На диких зверей фермеры пожаловались главе республики Алексею Цыденову в ходе его поездки по району.

Алексей Степанов. Волки в зимнем лесу. 1900-1910

«Они нападают на наши стада, в основном в зимние время, бывает весной, от нападения волков страдают овцеводческие хозяйства и крупный рогатый скот. Весной волки выходят на охоту со своими волчатами, учат их охоте, а мы несём большие потери», — цитирует «Восток-Телеинформ» фермера Спартака Грузинцева.

По его словам, в советское время было проще регулировать численность волков при помощи отравы. Сейчас же такого инструмента у них нет, а отстрел производить они не могут, несмотря на то, что для охоты у них есть все необходимое.

«Мы не можем регулировать численность, потому что разрешение на отстрел волка даётся только в зимний период, а весной и в летний период добыча и охота запрещены. Мы хотим, чтобы правительство помогло как-то решить эту проблему», — подытожил фермер.

Между тем весной, во время приплода, домашние стада становятся особенно уязвимыми для волков, охотящихся на молодняк.

Алексей Цыденов успокоил фермеров, отметив, что проблема решаемая. Тут же на месте он позвонил руководителю республиканской службы по охране объектов животного мира Сергею Щепину, который заверил фермеров, что такие проблемы служба всегда старается решать в короткие сроки. Министр сельского хозяйства республики Даба-Жалсан Чирипов, в свою очередь, напомнил, что за добычу волков и лисиц полагается вознаграждение.

Как ранее сообщали в республиканской службе по охране объектов животного мира, на конец мая 2019 года за 137 добытых волков выплачено вознаграждение в размере 685 тыс. рублей. Всего из бюджета республики на эти цели выделено 2,5 млн рублей.

Напомним, что волки становятся проблемой далеко не только в Бурятии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Амурской области звери атаковали людей в селе Нижняя Ильиновка, что является крайне нетипичным для волков. В результате в больницы попали четыре человека — трое мужчин и одна девушка.

В Якутии волки также стали чаще угрожать жителям муниципалитета и наносить ущерб сельскому и охотничьему хозяйству из-за разросшейся численности. А для более эффективной борьбы с волками в Псковской области в марте 2019 создали горячую телефонную линию.

Подробнее: В Амурской области волки напали на четырёх человек

Читайте также: Жителям Якутии угрожают волки, для борьбы с ними нужны снегоходы и бензин

А также: В Псковской области создали «горячую линию» по борьбе с волками

Ранее по теме: В Омской области зафиксировали «повышенную активность» волков