Токио, 13 июня, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Колонну детей, которые шли по тротуару в японском городе Нисиномия в префектуре Хёго, протаранил автомобиль. Об этом сообщает 13 июня телеканал NHK.

(сс) MIKI Yoshihito Скорая помощь

Инцидент произошел, когда педагог вел по улице группу воспитанников детского сада. Травмы получили две девочки пяти и шести лет, обеих госпитализировали.

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Автомобилем управляла 69-летняя женщина, её задержала полиция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в японской префектуре Тотиги в ДТП попал экскурсионный автобус с учениками младших классов. Пострадали 17 человек, включая 15 детей, всех их доставили в больницу.

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