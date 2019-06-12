Тифарити, 12 июня, 2019, 19:25 — ИА Регнум. «Одержимость желанием скрыть Западную Сахару от взглядов внешних наблюдателей возникла еще в эпоху позднего франкизма. Между 1970 и 1973 годом все, что касалось Западной Сахары, рассматривалось как государственная тайна», — вспоминает журналист Пабло Игнасио де Дальмасес, который возглавлял La Realidad («Реальность») — первое и последнее ежедневное испанское издание, выходившее в Западной Сахаре.

stAn Марокканский полицейский контрольно-пропускной пункт в пригороде Эль-Аюн

Оно было закрыто, а Дальмасес — скоропостижно отстранен от должности за публикацию новости о том, что Испания и Марокко собираются согласовать передачу Сахары правительству Рабата, нарушив те обязательства, которые Мадрид взял на себя перед лицом ООН и народа Сахары.

Вчера, 11 июня, Дальмасес участвовал в презентации доклада «Репортеров без границ» под названием «Сахара — пустыня для журналистики». Доклад стал первой работой, посвященной свободе прессы на этой территории, в которой сообщалось о чудовищных репрессиях против журналистов и всех тех, кто жалуется на злоупотребления правами человека, пишет испанское издание El Mundo.

В свое время Испания оставила нерешенным вопрос о деколонизации анклава. Вместо того, чтобы провести референдум о самоопределении, который был анонсирован в 1974 году, страна подписала трехстороннее мадридское соглашение 14 ноября 1975 года, в соответствии с которым уступила управление этой территорией — не дав ей суверенитета — Марокко и Мавритании. Это произошло после «зеленого марша» — маневра, осуществленного Хасаном II, чтобы принудить Испанию к передаче своей колонии во времена агонии Франко.

Жители Сахары, объединившись вокруг организации Фронт Полисарио, воспротивились оккупации и противостояли марокканцам и мавританцам в ходе войны, из которой Нуакшот вышел поверженным в 1979 году. Десятки тысяч людей бежали в пустыню, спасаясь от конфликта, и основали лагеря беженцев в Тиндуфе, на территории Алжира. Там они остаются до сих пор, находясь в крайне уязвимом положении и завися от международной помощи, — 175 тысяч человек.

Тем временем множество сахарийцев продолжает жить на своей земле в условиях оккупации. Политика «мароккизации» анклава, целью которой является «разбавить» местное население, чтобы изменить расстановку сил на случай возможного референдума, изменила демографическую ситуацию. Сегодня коренные жители Сахары являются меньшинством, живущим в условиях безработицы и нищеты.

С 1990-х годов как беженцы из Сахары, нашедшие прибежище в Тиндуфе, так и те, кто живет на оккупированной Рабатом территории, ждут разрешения конфликта — без войны, но и без мира — и ни ООН, ни европейские страны, пользующиеся влиянием в регионе (Испания и Франция), их участи не облегчили. Последний специальный представитель ООН по Сахаре Хорст Кёлер ушел в отставку 23 мая этого года после неудачного раунда переговоров.