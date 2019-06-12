Варшава, 12 июня, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Газета Rezcpospolita предупреждает поляков о скором наплыве гастарбайтеров из Белоруссии. Как указывает газета, исход граждан Белоруссии в Польшу начался 2−3 года назад, до этого главным направлением их трудовой миграции была Россия. В 2017 году только из Брестской области в Польшу выехало в шесть раз больше людей, чем годом ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Зарплаты в Белоруссии в среднем ниже польских в четыре раза при сопоставимой стоимости жизни.

В этом году отмечено резкое увеличение трудовой миграции в Польшу из Белоруссии. Газета указывает, что кроме низкоквалифицированных работников в последнее время наметилась тенденция отъезда из Белоруссии врачей, преподавателей и научных работников.

Количество фирм, занимающихся вербовкой граждан Белоруссии для работы в Польше за последние 2−3 года выросло в несколько раз, и сегодня их уже около 50.

Жители Белоруссии также отъезжают и в страны Прибалтики. Но Польша для них подходит лучше из-за простоты изучения польского языка, который является родственным русскому. Также сказывается большая ёмкость польского рынка труда. Белорусские граждане быстро изучают польский язык и адаптируются в стране. Как утверждает газета, они готовы на любую работу.

Часть белорусских граждан создают в Польше собственный бизнес. Польская процедура регистрации субъектов хозяйствования поражает контрастом с белорусской системой, которая считается одной из самых забюрократизированных в мире. В рейтинге экономической свободы американского Института Фрейзера за 2018 год (Economic Freedom of the World 2018) Белоруссия заняла 128 место из 162-х.