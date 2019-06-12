Калуга, 12 июня, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Сегодня, 12 июня, в Калуге состоялись торжества, посвященные Дню России. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, в праздничном мероприятии на Театральной площади областного центра приняли участие депутаты Госдумы, депутаты регионального парламента, представители органов власти Калуги, общественных организаций, жители и гости города.

Admoblkaluga.ru На Театральной площади развернули огромный Государственный флаг Российской Федерации.

Участники церемонии развернули на Театральной площади огромный Государственный флаг Российской Федерации. Выступающие на торжестве отметили, что, несмотря на свои масштабы, многообразие национальностей и языков, России удается сохранять единство и мир, удается добиваться решения самых сложных задач и развиваться.

Творческие коллективы Калуги представили собравшимся большой праздничный концерт.

Добавим, что 12 июня во всех муниципалитетах области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России. В их числе митинги, концерты, фестивали народного творчества, мастер-классы по народно-прикладному искусству, спортивно-развлекательные программы, футбольные турниры, книжные выставки, флешмобы, игры и конкурсы для детей.

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