Концерт ко Дню России собрал более трёх тысяч жителей Оренбурга

Оренбург, , 17:55 — REGNUM В Оренбурге 12 июня более трёх тысяч человек собрались на концерте ко Дню России. Мероприятие прошло в комплексе «Национальная деревня», сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

Перед собравшимися выступил врио главы региона Денис Паслер. Он поздравил жителей Оренбуржья с главным государственным праздником и отметил. что великой страной Россию делают люди.

Также он рассказал об успехах Оренбуржья. Регион сейчас идёт в ногу с современными общероссийскими трендами и стремится к лидерству в социально-экономических новациях. Также взят курс на на модернизацию и развитие экономики, на обновление. По словам Паслера, данный курс позволит стать Оренбургской области динамично развивающейся, современной и удобной для жизни.

Главным на данный момент Денис Паслер назвал ответственность и искренность. Необходимо сохранить свою историю, а также приумножить достижения отцов и дедов. Кроме того, предстоит воспитать детей так, чтобы они берегли эти бесценные завоевания — мир, свободу, независимость.

«Чтобы они, как и мы с вами, любили Родину и наше Оренбуржье», — отметил врио губернатора. А после своего выступления он вручил паспорта подросткам, которым исполнилось 14 лет.

Добавим, это не единственный концерт, который прошёл в Оренбурге 12 июня. Ещё одной концертной площадкой стал парк имени 50-летия СССР. Здесь концерт сейчас в разгаре.