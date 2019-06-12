Москва, 12 июня, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Известная российская фигуристка Евгения Медведева поздравила жителей страны с Днем России. Об этом 12 июня спортсменка написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Medvedevaevgeniya.com Евгения Медведева

«Если русский человек твой друг, то тебе ничего не страшно», — отметила Медведева, подчеркнув, что русские не улыбаются незнакомцам на улице. Спортсменка также заявила, что любит свою Родину и гордится ею. Она пожелала жителям страны мира, любви и взаимопонимания.

«С Днём России! Люблю и горжусь своей Родиной. Преданность, искренность и забота — вот черты россиян. С праздником, великий народ!» — написала спортсменка в Instagram.

Напомним, после конфликтных ситуаций и ухода от российского тренера Этери Тутберидзе, Медведева уехала тренироваться в Северную Америку, в Канаду, под руководством Брайана Орсера. Недавно в адрес фигуристки было отправлено оскорбительное письмо фаната, на которого она отказалась заявлять в Федерацию фигурного катания на коньках России.