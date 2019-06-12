Лондон, 12 июня, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Великобритании, кандидат на пост правящей Консервативный партии и соответственно на кресло премьер-министра Борис Джонсон заявил, что начинает свою предвыборную кампанию и дал обещание, что в случае его прихода к власти королевство покинет Евросоюз к 31 октября сего года. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Джонсон уверен, что экономика Великобритании будет расти быстрее, чем экономики других стран Евросоюза после Brexit.

«После трёх лет и двух пропущенных дедлайнов мы должны покинуть (ЕС — ИА REGNUM ) к 31 октября», — сказал Джонсон.

Напомним, что премьер-министр Тереза Мэй так за все время своего правления так и не смогла согласовать приемлемый для Великобритании план выхода из Евросоюза. Джонсон, который был в её кабинете главой МИД, заявил, что выходить надо вообще без соглашения и будь что будет.