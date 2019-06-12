Волгоград, 12 июня, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров будет баллотироваться на выборах главы региона 8 сентября от регионального отделения партии «Единая Россия». Решение о выдвижении Бочарова было принято 12 июня на региональной партконференции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе реготделения.

Volgograd.ru Андрей Бочаров

На внутрипартийное голосование по отбору кандидата делегатам конференции были представлены два участника — губернатор Андрей Бочаров и председатель Волгоградской облдумы Николай Семисотов.

«За пять лет системной работы во всех отраслях и сферах жизнедеятельности региона реализованы проекты, программы, которые для многих поколений жителей Волгоградской области долгое время были только мечтой. И могли ей так и остаться. При поддержке жителей мы смогли не только стабилизировать социально-экономическую ситуацию, но и реализовать ряд серьезных масштабных проектов. По каждой отрасли, по каждому направлению работы — как и в 2014 году, мы с вами должны сформировать на основе встреч с жителями, экспертами цели и задачи, определить приоритеты, перечень объектов и проектов, подкрепленных финансированием, целевые показатели, сроки и ответственных. Также необходимо сформировать по каждому муниципальному образованию, поселению паспорта, в которых отразить проблемные вопросы и предложения по развитию муниципального образования, поселения, исходя из его особенностей и специфики», — отметил Бочаров, выступая перед участниками партконференции.

По итогам тайного голосования победил Бочаров, за которого высказались 188 участников из 197, еще девять человек проголосовали за Семисотова.

«Таким образом решение принято. Кандидатом на выборы губернатора выдвинут Бочаров», — заявил, подводя итоги, секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Горняков.

Андрей Бочаров поблагодарил однопартийцев за поддержку.

Заместитель секретаря генсовета партии Виктор Селиверстова отметил, что теперь в Волгоградской области предстоит важная работа.

«Наша задача идти только за победой, обеспечив чистоту и прозрачность выборов. Главное, чтобы люди увидели то, что «Единая Россия» идет с конкретными планами и проектами не только на выборы, которые не являются конечной точкой работы и взаимодействия с населением. Конечным результатом является повышение качества жизни каждого жителя Волгоградской области. Это очень серьезная задача», — отметил Селиверстов.

Секретарь Волгоградского регионального отделения «Единой России» Сергей Горняков назвал принятое сегодня решение «ключевым для всего региона», поскольку оно определяет курс развития региона на ближайшие годы.

Как напоминает ИА REGNUM, Андрей Бочаров возглавляет Волгоградскую область в апреля 2014 года — сначала в качестве врио губернатора, а затем — избранного главы (в сентябре 2014 года за него проголосовали 88,63% избирателей). Очередные выборы губернатора назначены на 8 сентября 2019 года — старт избирательной кампании уже дан официально.