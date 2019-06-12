Бишкек, 12 июня, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Депутаты в ходе заседания парламента Киргизии выразили крайнюю степень недовольства высказываниями экс-президента Алмазбека Атамбаева в их адрес и потребовали привлечь бывшего главу государства к ответственности.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

«Вы сами видите, нас два раза назвали «чимкирик» («сопля»). В обществе обсуждают, почему парламент молчит? Экс-президент раз за разом называет парламент «чимкирик». Вы должны защищать нас, вы спикер. Здесь нет ни чимкириков, ни «какырыков» («харчков»). Здесь сидит элита киргизского народа, политическая элита, поэтому надо быть осторожнее со словами», — заявил депутат Кожобек Рыспаев.

Парламентарии также вспомнили о коррупционных схемах при реконструкции ТЭЦ, исторического музея, строительстве дорог, незаконном освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева, выразив при этом мнение, что ко всему этому может быть причастен экс-президент Киргизии.

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«Мы должны дать оценки действиям Атамбаева. Мы должны все изучить и передать дела в соответствующие органы. Если мы этого не сделаем, то мы действительно станем сопливыми, как говорил Атамбаев. А если сделаем это, то покажем киргизскому народу, кто действительно является сопливым», — подчеркнул депутат Талант Мамытов.

В свою очередь депутат Алтынбек Сулайманов отметил, что генеральной прокуратуре необходимо поручить провести проверку деятельность бывшего главы государства, лишив при этом Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

«Атамбаев провоцирует народ. Хочет сделать третью революцию. Если бы он продолжал работать как Роза Отунбаева, то ему никто ничего не сказал бы. Но он не может молчать, провоцирует народ», — возмутился он.

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Депутат Ирина Карамушкина заступилась за экс-президента Киргизии, обвинив коллег-парламентариев в непостоянстве мнений.

«Раньше вы все были друзьями Атамбаева, ничего против него не говорили, а сегодня стоите такие смелые и хаете его. Сегодня нет закона, который защищает Алмазбека Атамбаева, но есть народ, который все видит и сканирует. А то, что Атамбаев выступил у Форума, так это вынужденная мера защитить себя и свою партию», — отметила она.

По итогам обсуждения депутаты собрали более 40 подписей под петицией о лишении бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева неприкосновенности и вручили ее спикеру законодательного собрания Дастану Джумагулову.

Напомним, что 8 июня 2019 года экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил на митинге сторонников «Социал-демократичсекой партии Кыргызстана». Бывший глава государства раскритиковал действующие власти страны и депутатов, отметив при этом, что раньше «парламент был другой, а не чимкирик (сопля), которая есть сейчас».

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