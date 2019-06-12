Тбилиси, 12 июня, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Тбилисским таксистам, которые занимаются этим видом «бизнеса», точнее содержания собственной семьи, придется поменять используемые ныне для перевозки пассажиров автомобили на более новые. А так как денег у большинства владельцев такси на эти цели нет, правительство столицы Грузии решило пойти им навстречу и договорилось с банками о выделении владельцам такси «дешевых кредитов» на покупку нового автомобиля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Специальное заявление на этот счет сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства Тбилиси 12 июня.

Он подчеркнул, что столичные власти в рамках запланированной реформы сектора такси уже и так многое уступило гражданам, а сейчас выступает с новым специальным предложением и специальной программой, в рамках которой водители смогут заменить свои старые машины на новые.

«Реформа такси очень важна для нашей транспортной политики. Мы очень много встреч проводим с водителями такси, пошли на многие уступки, делаем все, чтобы содействовать людям, осуществляющим этот сервис. Но, с другой стороны, автомобили в столице должны быть в нормальном состоянии, чистыми, исправными, потому что такси — это еще и лицо города. И такой подход применяется во всех городах», — пояснил Каха Каладзе.

А так как по новым условиям банки не могут выдать кредиты гражданам, доходы которых нигде не учитываются и в банки не начисляются, а в случае большинства таксистов это именно так, потому что плату за проезд они берут с пассажиров наличными, мэрия договорилась с рядом банков, что те будут выдавать льготные кредиты именно водителям такси.

«В ближайшие дни сами банки выступят с конкретными предложениями таксистам», — пообещал мэр.

От себя лишь отметим, что таким путем столичные власти принудят людей, занимающихся самостоятельными перевозками пассажиров, либо отказаться от привычного вида деятельности и поискать иной источник дохода, либо взять на себя новое кредитное обязательство и купить новый автомобиль. А большую часть доходов от перевозки пассажиров направлять на погашение «льготного и дешевого», но все же кредита. Нетрудно прийти к выводу, что в результате такой реформы реальная выручка таксистов уменьшится, а чтобы не пострадать самим, они увеличат плату за проезд для населения. Учитывая, что с 1 июля почти на год Тбилисский метрополитен сократит работу на 1 час и вместо 24:00 часов будет закрываться в 23:00, поток пассажиров, пользовавшихся этим видом транспорта, переориентируется на такси. Так что деньги в конечном счете будут изыматься из карманов рядовых потребителей, получающих пенсию в размере 200 лари (около $73) или стабильную зарплату, в среднем около 500 лари в месяц (менее $184). Впрочем, стоимость проезда в тбилисских такси уже резко подорожала. Если раньше доехать от центра города до окраинного района можно было за 6−7 лари, сегодня таксисты просят за это же расстояние уже 11−15 лари. В пересчете на километры получается, что 1 километр пути на такси в Тбилиси стоит почти 1 лари.