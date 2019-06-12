Шарлотт, США, 12 июня, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Нападающий баскетбольного клуба «Шарлотт Хорнетс» Марвин Уильямс продлил контракт со своим клубом, сообщает 12 июня ESPN.

Nba.com Марвин Уильямс

Согласно информации источника, игрок воспользовался опцией игрока, содержащейся в его контракте, заканчивающемся нынешним летом, и автоматически продлил свое соглашение с «Хорнетс» ещё на один сезон. Зарплата игрока составит 15 млн долларов за сезон.

Отметим, 32-летний игрок выступает в составе «Шарлотт Хорнетс» с 2014 года. В нынешнем сезоне сыграл 75 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в них в среднем по 10,1 очка и делая по 5,4 подбора за игру.