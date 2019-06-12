Чанчунь, Китай, 12 июня, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Таможня столицы провинции Цзилинь города Чанчунь на северо-востоке Китая изъяла 1,13 кг изделий из слоновой кости, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Customs.gov.cn Китайская таможня

Сотрудники таможни городской почты обнаружили подозрительные вещи в одной из посылок из Эстонии. Оказалось, что внутри содержался орнамент, вырезанный на двух изделиях из слоновой кости.

Национальная администрация лесничества и пастбищ установила, что фигурки сделаны из кости африканского или азиатского слона, ввоз которых в Китай запрещен законодательно. Расследование продолжается.

Напомним, что с 2017 года в Китае действует полный запрет на импорт изделий из слоновой кости в рамках программы защиты редких животных. Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня текущего года в провинции Гуанчжоу на юге Китая было изъято более 7,6 тонн бивней слона.