Вашингтон, 12 июня, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера. Об этом сообщается на официальном сайте WhatsApp.

(сс) antonbe WhatsApp

«С 7 декабря 2019 года компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающим другим в злоупотреблениях, нарушающих наши Условия предоставления услуг», — сказано в сообщении.

При этом администрация сервиса уточнила, что в список нарушений Условий предоставления услуг, в частности, входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений. Также WhatsApp запрещает использовать приложение не в личных целях. Мессенджер предупреждает, что будет собирать доказательства противоправной деятельности не только на собственной платформе. Более того, в борьбе с «нарушителями» будут использоваться и технические средства.