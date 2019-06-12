Пекин, 12 июня, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Курс юаня ослаб на два базисных пункта до уровня 6,8932 за доллар США, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань и доллар

Очередное ослабление, хоть и носит символический характер, однако отражает образовавшуюся в последние недели тенденцию. Так, 11 июня ослабление составило 5 базисных пунктов.

По мнению ряда экспертов, власти Китая целенаправленно девальвируют юань в качестве ответной меры на развязанные со стороны США торговые войны.