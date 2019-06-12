Москва, 12 июня, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Риск потери работы из-за цифровизации неактуален, проблема заключается в боязни «доцифрового» поколения учиться новому, считает заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM социологический опрос аналитического центра НАФИ, он пояснил:

KUKA Systems GmbH Роботы на конвейере

«Тема робота (в широком смысле), который заменит трудящегося человека, древняя. Ещё Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке» приводили байки о якобы пострадавших (уволенных) от знаменитой американской автоматизации. Пугали нас этим и потом. А с другой стороны, кто не помнит лихой песенки «вкалывают роботы — счастлив человек»? Все это было сказками и пропагандой. Все это таким и остаётся.

Роботизация и цифровизация ничего на рынке труда кардинально не поменяли и поменять ещё лет 100 не смогут. Другое дело — сам человек. В опросе четко идёт разделение на два поколение: доцифровое и цифровое. Первые в силу своего возраста (несолидно учиться новому) махнули рукой на цифровизацию, или вправду не смогли освоить — и в итоге боятся оказаться на обочине новых времён. Отсюда их страхи и даже паника. Сколько раз мы слышали от людей в возрасте — «у меня мозги не так устроены», «цифровые штуки только для молодых»… Все, этот человек отчаялся, списал себя во второй сорт.

Надо таким людям помогать, деликатно, но настойчиво — помогать должны внуки и дети, но и государство. В чем-то даже проявлять принуждение: иди, учись в обязательном порядке! Курсы компьютерной и цифровой грамотности должны перестать быть экзотикой, это важная проблема, судя даже по опросу, — и пренебрегать ей нельзя!»

Напомним, опрос, проведённый аналитическим центром НАФИ, показал, что большинство граждан России (65%) опасается потерять работу из-за внедрения информационных технологий и автоматизации процессов. В «группу риска» в первую очередь попадают сотрудники старше 50 лет.