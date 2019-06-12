Лондон, 12 июня, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Третий крупнейший в британской истории выигрыш зафиксирован в лотерее EuroMillions, пишет Daily Mirror.

Британские фунты стерлингов

Уточняется, что выигрыш составил £123 млн. Счастливец правильно указал на билете семь номеров, в том числе два дополнительных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад американец Чарльз Джесон-младший выиграл в лотерею более $340 млн, вписав в билет цифры из печенья с предсказаниями.