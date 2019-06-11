Токио, 12 июня, 2019, 02:55 — ИА Регнум. Правительство Японии планирует выдавать отдельный вид водительских удостоверений для пожилых людей, разрешающих вождение автомобилей, оснащенных электронными «помощниками», сообщает газета Nikkei.

Пожилой японец

Сообщается, что такие права будут выдаваться водителям старше 75 лет. Эту инициативу японское правительство рассматривает в связи с возросшим числом автомобильных аварий с участием пожилых. Многие из пожилых участников движения путают педали или поздно реагируют на происходящее на дороге.

Предполагается, что сначала подобные водительские удостоверения будут выдавать добровольно, взамен обычных прав. Обязательное введение таких документов станет возможным после более широкого распространения автомобилей, оснащенных технологией автоматического торможения, и их удешевления.