Вашингтон, 12 июня, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп сомневается в целесообразности назначения Патрика Шанахана на должность главы министерства обороны США и просит найти ему другую кандидатуру, передает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

U.S. Department of Defense Патрик Шанахан

Источники сообщают, что Трамп поинтересовался у своих соратников мнением о Шанахане в ходе поездки на мероприятия, приуроченные к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году. Он также интересовался, не стоит ли ему найти более подходящую кандидатуру на пост главы Пентагона. Источники в качестве одной из кандидатур назвали министра армии Марка Эспера.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Патрик Шанахан является исполняющим обязанности министра обороны США после ухода экс-главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Ранее, в мае, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о намерениях Трампа выдвинуть именно Шанахана на пост главы Пентагона.