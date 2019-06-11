Париж, 12 июня, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейскому союзу следует вести диалог с Российской Федерацией и восстановить динамику отношений. Об этом Макрон заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция Владимира Путина с Эммануэлем Макроном. 24 мая 2018 года, Санкт-Петербург

По словам Макрона, в ближайшее время он намерен обстоятельно поговорить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Европа, в которую я верю, с ее многополярностью, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна лишь соглашаться с НАТО. Ей необходимо выстраивать (отношения) только между Европой и Россией», — сказал Макрон.

При этом французский президент констатировал, что пока нет вообще никакого прогресса по Минским соглашениям и Донбассу и из-за этого невозможно говорит о реформе «Большой восьмерки», которая в 2014 году сократилась до «Большой семерки».

Но даже несмотря на это Евросоюзу все равно надо вести с Россией стратегический диалог и восстановить динамику отношений.

«Поэтому в ближайшие недели я снова проведу длинную, насыщенную беседу с Владимиром Путиным и в качестве президента Франции, и в качестве председателя G7, чтобы восстановить ее (динамику)», — сказал Макрон.