Гаага, Нидерланды, 11 июня, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на слушаниях в гаагском арбитраже потребовала разрешить её стране добывать газ в Чёрном море.

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По словам Зеркаль, Россия якобы лишила Украину доступа к нефти и газу на дне Черного моря и сама добыла в этой акватории «более девяти миллиардов кубометров природного газа».

Зеркаль подчеркнула, что Киев отвергает возражения Москвы о юрисдикции Международного суда в данном деле.

«Керченский пролив является международным, а украинский суверенитет в Крыму сомнениям не подлежит», — уверена Зеркаль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Дмитрий Лобач на слушаниях в Гааге заявил, что какие бы ни было претензии Киева несостоятельны и должны быть отклонены, так как находятся вне юрисдикции Международного арбитража. Лобач подчеркнул, что Гаагский трибунал вообще не вправе рассматривать вопросы территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова.