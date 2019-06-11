Афины , 11 июня, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов 7 июля сего года.

Прокопис Павлопулос

Указ президент Греции был вывешен сегодня вечером, 11 июня, на доске объявлений у входа в здание парламента. По сложившийся в Греции традиции это означает, что указ вступил в силу. После издания декрета о роспуске официально стартует предвыборная кампания.

Также установлена дата первого заседания нового парламента — это 11:00 17 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, досрочные парламентские выборы в Греции проводятся в связи с тем, что правящая партия СИРИЗА проиграла выборы в Европарламент оппозиционной консервативной партии «Новая демократия». Премьер-министр Греции и лидер СИРИЗЫ Алексис Ципрас решил просить у народа одобрения на продолжение политики правительства.