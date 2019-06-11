Москва, 11 июня, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Известный российский зоолог и телеведущий Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных». Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

Maxim75 Николай Дроздов

Дроздов более 40 лет вел программу «В мире животных». Первый выпуск этой программы с его участием вышел аж в 1977 году.

По словам Дроздова, он уже полгода не снимается в программе. Все передачи, которые крутят сейчас в эфире, — это старые записи, которых есть огромное количество.

«Я не возражаю — пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну», — сказал Дроздов.

Он отметил, что его уговаривали сняться в новых передачах, но здоровье не позволяет ему это сделать. Дроздов напомнил, что некоторое время назад он неудачно упал и получил четыре перелома ребер.

При этом Дроздов продолжает преподавать в МГУ, так как преподавание — это его любимое занятие.

Известно, что 20 июня ему исполнится 82 года.