Вашингтон, 11 июня, 2019, 22:09 — ИА Регнум. Ресурс Drone Wars опубликовал статистику аварий военных беспилотных летательных аппаратов. Информация для отчета собрана из трех основных источников: официальных расследований авиационных происшествий, ответов на запросы о свободе информации и отдельных сообщений прессы. Издание допускает, что в документе могут быть неточности из-за секретности, связанной с использованием этих систем, поэтому будут иметь место другие аварии, которые не были преданы огласке.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Существует классификация БПЛА по системе НАТО, она включает в себя три категории. Класс I включает в себя микро, мини и небольшие дроны, все весом до 150 килограмм. Класс II — это дроны, которые весят более 150 килограмм, но менее 600 килограмм, их часто называют «тактическими» дронами. Дроны класса III — это те, в том числе, Predator и Reaper, которые весят более 600 килограмм.

Взят временной промежуток в десять лет (2009−2018). За это время произошло 254 аварии с БПЛА классов II и III. 35 дронов (14%) являются дронами класса II, а 219 (86%) — дронами класса III. Всего в отчете фигурируют 19 стран мира. России там нет.

70 процентов аварий БПЛА приходится на США. Всего с американскими дронами за 10 лет произошло 178 аварий. Такое количество аварий отражает и доминирование Соединенных Штатов в данной сфере. На втором месте по количеству аварий находится Британия — 14 случаев.

Анализ данных позволяет получить представление о том, когда в среднем происходят аварии дронов. 64 процента аварий произошли во время полета дрона, а 20 процентов — в момент посадки. 8 процентов разбились во время фазы взлета. 1 процент аварий — во время руления по ВПП. Для 7 процентов зарегистрированных аварий неизвестно, на каком этапе произошла авария.