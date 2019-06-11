Вашингтон, 11 июня, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден — «дурачок», 11 июня передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Я думаю, что он умственно отсталый», — пояснил Трамп журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Белого дома Сара Сандерс назвала «смехотворными» заявления Байдена о том, что Трамп представляет угрозу для США.

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