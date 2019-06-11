Москва, 11 июня, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Московский метрополитен советует пассажирам планировать свои поездки в День России, 12 июня, с учётом возможных изменений в работе станций. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карта метро

Отмечается, что на станциях метро, расположенных рядом с местами проведения массовых мероприятий, возможны «ситуативные ограничения на вход/выход по просьбе полиции».

«Будьте внимательны и планируйте свои поездки с учётом возможных изменений в режиме работы центральных станций», — говорится в сообщении.

Москвичам и гостям столицы также советуют, отправляясь на праздник, заранее приобретать проездные билеты, так как это поможет сэкономить время на обратном пути.