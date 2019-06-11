США ввели новые санкции против Сирии
Вашингтон, 11 июня, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Вашингтон принял решение о расширении односторонних санкций в отношении Сирии. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба министерства финансов США.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции
В чёрный список Вашингтона дополнительно включены три физических лица и 13 организаций. В том числе под санкции попали располагающаяся в Бейруте телекомпания LANA TV и компания ASM International Trading, имеющая штаб-квартиру в Дубае.
Напомним, в мая президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении ещё на один год ранее введённых ограничительных мер в отношении Сирии. В документе указывалось, что правительство Сирии якобы несёт угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов.