Вашингтон, 11 июня, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Вашингтон принял решение о расширении односторонних санкций в отношении Сирии. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В чёрный список Вашингтона дополнительно включены три физических лица и 13 организаций. В том числе под санкции попали располагающаяся в Бейруте телекомпания LANA TV и компания ASM International Trading, имеющая штаб-квартиру в Дубае.

Напомним, в мая президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении ещё на один год ранее введённых ограничительных мер в отношении Сирии. В документе указывалось, что правительство Сирии якобы несёт угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов.