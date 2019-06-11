Рамалла , 7 мая, 2024, 01:21 — ИА Регнум. Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что ждёт от Израиля ответа на предложенный Египтом и Катаром план по прекращению огня, выводу войск и снятию блокады. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян после разговора с Ханией.

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«Исмаил Хания заявил: мы направили ответ ХАМАС. Теперь мяч находится на противоположной стороне. Мы честны в наших намерениях», — написал Абдоллахиян на своей странице в X.

При этом, по информации местных СМИ, Израиль продолжает наносить по Рафаху (гуманитарный коридор) удары.

Агентство Reuters со ссылкой на чиновника Израиля написало, что заявление ХАМАС о перемирии, скорее всего, было «уловкой, чтобы выставить Израиль стороной, отказывающейся от сделки».

Как передавало ИА Регнум, участники переговоров в Каире по перемирию в секторе Газа достигли значительного прогресса, сообщил 5 мая телеканал Al Qahera News, ссылаясь на информированный источник.

В результате удара Армии обороны Израиля по Рафаху на юге сектора Газа погибли 16 человек. Об этом 6 мая передало агентство Agence France-Presse со ссылкой на экстренные службы.

Согласно данным палестинского министерства здравоохранения, с начала эскалации конфликта в результате действий Армии обороны Израиля в секторе Газа погибли по меньшей мере 34 622 человека, в том числе более 14,5 тыс. детей и 8,4 тыс. женщин. Пострадали более 77,8 тыс. человек, пропавшими без вести считаются более 8 тыс.