Москва, 11 июня, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Тенденция роста общего грузооборота в портах РФ сохранится, но будет меняться вместе с сезонными колебаниями, изменением курса рубля по отношению к евро и доллару и другими факторами, которые влияют на активность внешнеэкономической деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июня сообщил руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic Дмитрий Суховерша, комментируя новость о том, что грузооборот морских портов России за январь — май 2019 года составил 339,6 млн тонн, что на 2,3% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Jevgēnijs Šlihto Чайки в порту

«Наиболее вероятно, что тенденция роста общего грузооборота в портах РФ сохранится, но будет меняться вместе с сезонными колебаниями, укреплением или ослаблением курса рубля по отношению к евро и доллару и другими факторами, которые влияют на активность внешнеэкономической деятельности, — сказал Суховерша. — Поскольку к лету наблюдается общее снижение перевалки зерновых через порты РФ на 44,8%, а наибольшие объёмы зерновых отгружаются именно через порты Азово-Черноморского бассейна, соответственно получаем снижение общего тоннажа грузов, перегружаемых через порты данного бассейна. Рост грузооборота через порты Каспийского бассейна в процентах довольно велик — 41,2%, до 2,9 млн тонн, но в физическом выражении это в разы меньше роста грузооборота через порты Балтики (на 5%, до 108 млн тонн), Дальнего Востока (на 7,1% до 86,4 млн тонн) и Арктики (на 23,9% до 43,3 млн рублей)».

При этом эксперт уточнил, что изменения в объёмах грузооборота портов РФ будут меняться под влиянием действия различных экономических факторов, введения новых мощностей по перевалке углеводородов, угля, минеральных удобрений и других грузов, перепрофилирования портовых комплексов, укрепления и ослабления рубля по отношению к другим валютам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Ассоциации мирских торговых портов России, грузооборот морских портов России за январь — май 2019 года составил 339,6 млн тонн, что на 2,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по май объём перевалки наливных вырос на 9% до показателя 190,8 млн тонн, в том числе сырой нефти — 114,2 млн тонн, нефтепродуктов — 60,0 млн тонн и сжиженного газа — 13,9 млн тонн.