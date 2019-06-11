Москва, 11 июня, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Роспотребнадзор усилил контроль за микроклиматом в вагонах и на станциях Московского метрополитена в связи с жаркой погодой в столице. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба московского управления ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Турникеты

Отмечается, что специалистами были проведены замеры температуры воздуха на станциях «Третьяковская», «Марксистская», «Площадь Ильича», «Охотный ряд», «Цветной бульвар», «Спортивная», «Чистые пруды», «Китай-город» и на кольцевых станциях «Киевская», «Павелецкая», «Комсомольская», «Белорусская».

Проверка показала, что в вагонах подвижного состава и пассажирских помещениях станций температура соответствовала санитарным правилам эксплуатации метрополитенов.

По данным Роспотребнадзора, в метрополитене проводятся необходимые работы для обеспечения нужного микроклимата — своевременное обслуживание систем кондиционирования, включение вентиляционных установок на максимальной мощности, проветривание станций и увеличение количества влажных уборок на платформах и в вестибюлях.

Напомним, в связи с жарой в Москве температура воздуха в метро в последние дни поднималась выше 28 градусов, в связи с чем на станциях осуществлялась бесплатная раздача питьевой воды.