Роспотребнадзор усилил контроль за температурой в московском метро
Москва, 11 июня, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Роспотребнадзор усилил контроль за микроклиматом в вагонах и на станциях Московского метрополитена в связи с жаркой погодой в столице. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба московского управления ведомства.
Отмечается, что специалистами были проведены замеры температуры воздуха на станциях «Третьяковская», «Марксистская», «Площадь Ильича», «Охотный ряд», «Цветной бульвар», «Спортивная», «Чистые пруды», «Китай-город» и на кольцевых станциях «Киевская», «Павелецкая», «Комсомольская», «Белорусская».
Проверка показала, что в вагонах подвижного состава и пассажирских помещениях станций температура соответствовала санитарным правилам эксплуатации метрополитенов.
По данным Роспотребнадзора, в метрополитене проводятся необходимые работы для обеспечения нужного микроклимата — своевременное обслуживание систем кондиционирования, включение вентиляционных установок на максимальной мощности, проветривание станций и увеличение количества влажных уборок на платформах и в вестибюлях.
Напомним, в связи с жарой в Москве температура воздуха в метро в последние дни поднималась выше 28 градусов, в связи с чем на станциях осуществлялась бесплатная раздача питьевой воды.