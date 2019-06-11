Москва, 11 июня, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» зашёл для пополнения запасов в порт Пуэрто-Боливар в Эквадоре, сообщает 11 июня пресс-служба Северного флота.

Минобороны России Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»

Во время стоянки в порту на борт российского фрегата смогут подняться местные жители, желающие ближе познакомиться с условиями службы

Группа российских кораблей будет находиться в Эквадоре три дня, за которые будут пополнены запасы воды и продовольствия. После этого российские корабли продолжат выполнение задач дальнего похода.

«После пополнения запасов воды и продовольствия корабли и суда Северного флота продолжат выполнение задач длительного плавания в Тихом океане у побережья Центральной Америки», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Северного флота 26 февраля вышел в дальний поход. В состав отряда входят фрегат «Адмирал Горшков», многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», морской танкер «Кама» и буксир «Николай Чикер».