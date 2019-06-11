Санкт-Петербург, 11 июня, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Новыми руководителями двух ключевых районных подразделений ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти стали выходцы из московской полиции. Их представил личному составу начальник ГУ МВД России генерал-майор полиции Роман Плугин, в недавнем прошлом возглавлявший полицию Южного административного округа Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Как сообщили ИА REGNUM 11 июня в пресс-службе Главка МВД, начальником УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга назначен полковник полиции Дмитрий Веселов. До этого назначения он возглавлял ОМВД России по Даниловскому району города Москва.

УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области возглавил полковник полиции Анатолий Иоган, занимавший должность начальника ОМВД России по району Бирюлево Восточное Москвы.

Прежние начальники этих районных подразделений ушли в отставку вскоре после назначения в Петербург Романа Плугина.

Как отмечает ИА REGNUM, должность начальника УМВД по Центральному району считается особо важной в Петербурге, поскольку именно здесь сосредоточены органы власти и основные достопримечательности, сюда устремлены миллионные потоки туристов, а ЧП в Центральном районе имеют большой резонанс в Петербурге и за его пределами.

Что касается Всеволожского района Ленобласти — это самый большой по числу населения и самый проблемный, по уровню криминала, район региона. Здесь ведется масштабное жилищное строительство, нередки «разборки» вокруг дорогостоящей недвижимости, острая миграционная ситуация.

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Напомним, в мае начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти был назначен подполковник полиции Евгений Ульянов. Ранее он возглавлял отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Южному административному округу ГУ МВД России по Москве. Этим столичным УВД до назначения в Петербург руководил сам Роман Плугин.

Подполковник внутренней службы Алексей Васильев был назначен на должность начальника Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Ранее он занимал должность заместителя начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве.

По данным СМИ, обязанности начальника полиции в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сейчас исполняет также прибывший из Южного административного округа Москвы полковник полиции Дмитрий Баранов.