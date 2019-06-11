Санкт-Петербург, 11 июня, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Маловероятно, что довыборы в Заксобрание Петербурга, на место умершего депутата «Единой России» Павла Зеленкова, удастся провести в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился член Городской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

О кончине Зеленкова стало известно в ночь на 11 июня. Поскольку до конца действующего созыва Заксобрания осталось более двух лет, то довыборы в городской парламент должны быть проведены в любом случае. Однако когда именно это произойдет, пока неизвестно. Официально Горизбирком пока не сумел прокомментировать эти перспективы.

Как пояснил Дмитрий Краснянский, Горизбиркому придется ориентироваться на дату, когда спикер ЗакСа и секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров объявит о прекращении его полномочий покойного депутата.

«До того, как спикер объявит об этом на пленарном заседании, Зеленков считается депутатом. Мы будем исходить из этой даты», — сказал Краснянский.

При этом в Уставе Санкт-Петербурга, который прописывает такую процедуру, не указано, что спикер обязан сделать это объявление на «ближайшем» пленарном заседании. Отметим, ближайшее пленарное заседание ЗакСа состоится в среду, 19 июня, хотя у председателя есть полномочия созвать внеочередное заседание в любой момент времени.

Тем не менее, Дмитрий Краснянский сомневается, что довыборы удастся провести в ближайший Единый день голосования.

«Это технически непростой вопрос. Ближайшее заседание будет 19 июня, это уже 80 дней до дня голосования. А выборы мы можем объявить не ранее, чем за 90 дней, и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. То есть, маловероятно, что довыборы произойдут 8 сентября 2019 года», — сказал Краснянский.

Впрочем, ждать следующего сентябрьского Единого дня голосования тоже, скорее всего, не придется: по закону Горизбирком обязан провести довыборы в течение года после прекращения полномочий умершего депутата.

Напомним, гражданская панихида и прощание с Павлом Зеленковым состоятся утром 13 июня в Мариинском дворце.