Москва, 11 июня, 2019, 15:19 — ИА Регнум. То, что средний размер ипотечного кредита в России вырос в очередной раз, неудивительно, ведь у этого показателя практически нет сезонных и иных факторов колебания. Уже не удивляет и тот факт, что новый рекорд зафиксирован на уровне в 2,55 млн рублей, цены на жильё в большинстве своём стабильны, а нововведения 2019 года немного их приподняли, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Рост кредитов уже начал выступать фактором пристального внимания и явно не нравится главе ЦБ РФ, но её мысли о том, что в стране образуется так называемая «кредитная спираль», в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость — фактором дальнейшего роста кредитования, вполне имеет под собой почву.

С одной стороны, имеется абсолютно «потребительская модель поведения населения», которое не в состоянии накопить и не имеет возможности инвестировать, так как у них нет на это денег», — пояснил эксперт.

С другой стороны, население видит, что цены растут и не только на продукты питания, они растут и на недвижимость, а это значит, что им приходится, изворачиваясь любыми методами, влезая во всё новые долги, смирившись с ростом цен на новые квартиры, покупать их по ценам, которые выше, чем в прошлом году. От этого растёт и средний чек при получении ипотеки, и рост общей массы выданных ипотечных кредитов, да и уровень общей закредитованности тоже уверенно ползёт вверх вместе с ними.

«При этом это происходит, даже несмотря на тот факт, что, по данным Всемирного банка, на сегодня уже порядка 60% заемщиков в России испытывают трудности с погашением долгов перед банками и микрофинансовыми организациями. Ну, а если так дело будет обстоять и дальше, то речь пойдёт и об ипотечных кредитах, правда, там платёжная дисциплина выше, но это не умоляет общего состояния дел в стране», — считает Блинов.

Если в дальнейшем будут наблюдаться столь скромные темпы роста российской экономики и уровень доходов населения не начнёт расти, то в перспективе 5−7 лет можно будет столкнуться с очень большими неприятностями в экономике, да и при неожиданных всплесках турбулентности на внешнем и внутреннем валютных рынках или при новом витке мировых внешнеторговых войн можно будет ожидать новых вызовов всей стране и итоги этих вызовов могут быть сравнимы с 1998 годом. Тогда государство объявило себя банкротом, в следующий раз все россияне, благо закон о персональном банкротстве физических лиц в стране уже успешно работает и не один год.

«Так что на фоне данных Росстата о том, что в большинстве своём российские граждане практически растеряли финансовый оптимизм, тем более им в этом помогла вторая половина 2018 года, хорошего в целом мало. Рассуждая о том, что именно вторая половина прошлого года была самой насыщенной по негативным финансовым новостям для населения, надо признать, что многие новости были явно антисоциальными для россиян.

К ним можно относить изменения пенсионной системы в стране, повышение НДС и общее ожидание скачка инфляции на основные товары первой необходимости, и рост цен на бензин. Перспектива — вещь хорошая, но перспектива перспективы говорит о том, что завтраками кормить народ с каждым годом скоро станет совсем трудно, а это уже может оказаться опасным», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле 2019 года рекордных 2,55 млн рублей. Общий объем выданных ипотечных кредитов за апрель вырос на 2,6%, а за год — на 5,4%, до 108,6 млрд рублей.

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