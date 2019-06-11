Москва, 11 июня, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Количество граждан РФ, работающих в сфере «теневой» занятости, намного превышает 15 млн человек, считает депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 11 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сообщившей о том, что, по некоторым данным, в РФ в неформальном секторе трудятся порядка 15 млн человек. Кроме того, по словам Голиковой, из-за теневой занятости социальные фонды недополучают около 2,3 трлн рублей в год, а расходы жителей страны за 2017 год превысили официальные доходы на 13,3 трлн рублей.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

«О количестве людей, занятых в неофициальном сегменте экономики, судить трудно, — сказал Шеин. — Каких-то исследований на эту тему правительство Российской Федерации не проводило. Кроме того, надо также понимать, что теневая занятость предполагает много элементов. Это, например, и абсолютно «чёрная» занятость, когда с человеком не оформлен никакой трудовой договор, и «серая», когда человек работает на «минималку» за десять тысяч, а остальная часть заработной платы идёт поверх. Цифры, конечно, выходят далеко за 15 млн человек. К примеру, есть исследования РАНХиГС о том, что заработную плату «в черную» получают 33 млн граждан РФ».

При этом, по словам Шеина, правительство РФ отказывается использовать методы по борьбе с «теневой» занятостью, которые ему предлагают.

«Что с этим делать? Есть очень простое предложение, с которым мы выходили раньше, о том, чтобы отсекать фирмы, использующие «чёрную» занятость, от государственных подрядов, закупок, налоговых льгот. Это предложение мы озвучивали ещё в прошлом году, но оно не поддержано правительством РФ, которое, по сути, представляет интересы корпораций и монополий», — подытожил Шеин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью «Известиям» Голикова рассказала, что на сегодняшний день из-за теневой занятости граждан России социальные фонды недополучают около 2,3 трлн рублей в год. Как заметила вице-премьер-министр, по некоторым данным, в неформальном секторе трудится порядка 15 млн человек. При этом расходы жителей страны за 2017 год (данных за 2018-й еще нет) превысили официальные доходы на 13,3 трлн рублей — это 14,5% ВВП.

«Часть из них — это недоуплаченные налоги», — подчеркнула Голикова.