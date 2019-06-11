Москва, 11 июня, 2019, 13:22 — ИА Регнум. 1 июня один из крупнейших многофункциональных комплексов России с 40-летней историей московский Центр Международной Торговли (ЦМТ) совместно с сервисом SBORBOX запустил программу раздельного сбора бытовых отходов.

Фотография предоставлена ЦМТ ЦМТ выбрал SBORBOX в качестве партнера по раздельному сбору мусора

Как сообщили в пресс-службе ЦМТ, будучи одним из лидеров индустрии, он первым принял решение об экологически-ориентированной стратегии утилизации отходов и, по сути, возглавил процесс раздельного сбора мусора. В соответствии со своей миссией и приоритетами по созданию комфортной деловой среды и заботы об экологии бизнес-комплекс стал применять инновационные решения по сбору отходов как наиболее эффективные в своей нише. Таким образом индустрия офисных центров начала раздельный сбор мусора и его масштабную цифровизацию. Только за первые полторы недели ЦМТ сдал на переработку более 300 кг PET-тары.Теперь все посетители, гости и резиденты офисного комплекса могут быть уверены, что все вторсырье, отправляемое в урну, будет подлежать переработке.

ЦМТ прочно удерживает лидерские позиции на рынке коммерческой недвижимости, гостиничных и конгрессных услуг. Комплекс площадью 270 тыс. м², расположенный в центре Москвы предоставляет более 500 услуг мирового уровня для эффективной работы и полноценного отдыха. SBORBOX (Сборбокс) — единственное в своем роде системное цифровое решение по организации раздельного сбора отходов у населения, разработанное российской IT-компанией «ВейстГрупп». Сервис был запущен осенью прошлого года в Москве. За полгода пользователи SBORBOX сдали на переработку более 250 тонн вторсырья.