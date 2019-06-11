Женева, Швейцария, 11 июня, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Торговые войны и санкции негативно влияют на мировой рынок труда, заявил 11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932

Он выступил с докладом на Международной конференции труда в швейцарской Женеве.

«Нелегитимные санкции, протекционизм, торговые войны, другие искусственные барьеры негативно сказываются, в том числе, на состоянии рынка труда», — сказал Медведев.

Компаниям и их сотрудникам становится сложнее жить вне политики, считает глава правительства России. При этом поведение отдельных стран в торговле и экономике он назвал всё более агрессивным.