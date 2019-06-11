Москва, 11 июня, 2019, 12:06 — ИА Регнум. В Москве идёт строительство летних садов финалистов Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля.

Mos.ru Фестиваль «Цветочный джем»

Всего столицу украсят 42 летних сада, спроектированных финалистами конкурса. Открытие фестиваля состоится 20 июня.

В 2019 году «Цветочный джем» представит новую номинацию — «Ландшафтный проект для социальных территорий». В финале участвуют шесть садов площадью о 50 до 100 квадратных метров, которые появятся возле объектов социального назначения — школ, больниц, интернатов. 10 июня у Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» был высажен первый проект в данной номинации — «Надежда».

Авторы задумали сад, как специализированную игровую площадку для дошкольных учреждений коррекционного типа для детей с задержкой речевого и психо-речевого развития разной степени тяжести, но, отмечают организаторы, эта необычная и яркая игровая площадка может быть интересна и для нейротипичных детей.

13 июня на территории Центра содействия семейному воспитанию «Кунцевский» появится сад «Чудо-юдо Рыба-кит». Он олицетворяет морской мир, где центром композиции является большой кит кораллового цвета. Длина этого арт-объекта превысит шесть метров.

«Для устройства сада используют десятки самых разнообразных растений: ель, можжевельник, астранцию, бадан, веронику колосистую, ковыль, котовник, купальницу, молинию голубую, пионы, рододендроны, четыре вида эхинацеи, три вида шалфея», — рассказали организаторы.

Терапевтический эффект оказывает наличие песка и мелких камней, контакт с ними положительно влияет на здоровье.

15 июня у Детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского начнётся монтаж сада «Новая земля» в форме острова. В его глубине задуман «разлом», из которого появляется что-то новое. Будущие символизируют яркие кактусы-небоскрёбы. По задумке авторов, сад вовлекает в игру и развивает воображение.

12 июня начнётся установка сада «Исцеление природой» на территории Специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида №108. Сад похож на фрагмент естественной природы, он спроектирован так, чтобы оказывать терапевтическое воздействие на детей с ментальными и физическими особенностями.

Сад «Зелёная аптека Суворова» появится на территории Первой Градской больницы. Дата монтажа пока не определена. Тема проекта отсылает к истории Москвы и городским аптекарским огородам XVI — XVII вв. Известно, что великий полководец Александр Суворов уделял внимание траволечению в русской армии. Сад воплотит идею создания терапевтической среды.

15 июня начнётся установка сада «Желток» у Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №2. Это пространство, адаптированное для незрячих и слабовидящих детей и визуально привлекательное для зрителей, предназначено для отдыха и познавания мира. Тема сада — сказка «курочка Ряба». Форма сада напоминает яйцо с доминантой желтком.