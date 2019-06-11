Анси, Франция, 11 июня, 2019, 10:40 — ИА Регнум. 10 июня во французском городе Анси открылся 43 Международный анимационный фестиваль — наиболее значимый смотр мультфильмов. Для участия в фестивале было прислано 3139 мультфильмов, на пятьдесят три работы больше, чем в прошлом году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Афиша Международного анимационного фестиваля в Анси. 2019

За пять фестивальных дней покажут более 500 лент. Традиционно в разные программы включены российские мультфильмы. В конкурсе короткометражных анимационных фильмов покажут «Пять ми­нут до мо­ря» На­талии Мир­зо­ян и «Ло­ла жи­вая кар­тошка» Ле­они­да Шмель­ко­ва. Эти работы уже были отмечены на главном отечественном профильном смотре — Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале — и теперь претендуют на призы международного уровня.

В компактную, но значимую программу детских мультфильмов включен рисованный фильм Ев­ге­нии Жир­ко­вой «Доб­рое сер­дце», созданный на легендарной студии «Союзмультфильм». В конкурс студенческих работ — «Здравствуйте родные» Александра Васильева из Школы-студии «ШАР» и «Кораблик» Анастасии Махлиной из ВГИКа. Кроме того, во внеконкурсной программе необычного, вызывающего, шокирующего кино «WTF-animation» будет показано очередное творение неподражаемого Саши Свирского «Девственный ветер».

Определят лучшие фильмы несколько составов жюри. В судейскую коллегию Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ вошел российский эксперт — киновед, кинообозреватель ИА REGNUM Алёна Сычёва.

Параллельно с кинофестивалем в Анси пройдет крупнейший в Европе рынок анимационной продукции MIFA. Ежегодно на него слетается более двенадцати тысяч профессионалов. На MIFA в седьмой раз Ассоциация анимационного кино России организовывает работу объединенного стенда российской анимации, на котором будет работать 17 компаний.

Директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова отмечает, что именно на рынке MIFA собираются ключевые участники мировой анимационной индустрии, чтобы в непринужденной обстановке обсудить возможности сотрудничества и детали партнерства. Генеральный директор анимационной студии «Паровоз» Антон Сметанкин признался, что ездит в Анси не только ради деловых переговоров, но и за вдохновением. Генеральный директор продюсерской компании «Аэроплан» Юлия Софронова считает, что мероприятия в Анси помогают понять самые актуальные тенденции и тренды анимационного кинобизнеса.

Рынок анимационного контента MIFA будет работать до 14 июня, Международный анимационный фестиваль завершится 15 июня.