Москва, 11 июня, 2019, 09:30 — ИА Регнум. В России необходимо на законодательном уровне запретить уничтожать продукты питания, пригодные к употреблению. С таким предложением выступила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Такое заявление было сделано в ходе специального заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), посвящённого вопросам предотвращения образования отходов, а также успешной реализации национального проекта «Экология».

Rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре считают целесообразным «обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу». Кроме того, предложено определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов.

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Ещё одно выдвинутое ведомством предложение касается производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли, которое должно поэтапно сокращаться (вплоть до полного запрета).

В СПЧ пообещали уже в ближайшее время опубликовать рекомендации по итогам заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу ВЦИОМ, отказаться или сократить использование пластиковых пакетов готово большинство жителей России (85%). Из них 39% — полностью, а 46% — частично. По мнению 70% опрошенных, полный или частичный отказ от пластиковых пакетов значительно уменьшит количество мусора и улучшит экологическую ситуацию в России.